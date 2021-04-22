Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"

Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с 2019 года. Фото: REUTERS

Игрок сборной Украины 27-летний Руслан Малиновский проводит удачный отрезок в "Аталанте".

Сначала украинец отметился двумя ассистами в двух подряд матчах, а затем забил победный гол в ворота "Ювентуса". Малиновский стает ведущим игроком своей команды.

Журналист Ua-football Леон Вургаф специально для Gazeta.ua рассказал о причинах удачной игры Малиновского и амбиции "Аталанты" в текущем сезоне.

Благодаря чему Малиновский проводит успешный период?

После скандального ухода капитана Алехандро Гомеса "Аталанта" до сих пор пытается перестроиться. Главный тренер Джан Пьеро Гасперини даже действует вопреки своим принципам. Он пытается улучшить и игру в обороне, пробует новые тактические схемы. В такой ситуации, в атмосфере строительства, у всех есть шанс. К тому же, двое главных конкурентов украинца - Марио Пашалич и Маттео Пессина - в последнее время отсутствовали из-за травм и коронавируса. А Йосип Иличич стал очередной жертвой ссоры с Гасперини. Руслан же как раз в отличной физической форме и ни с кем не ссорится.

Руслан уже стал лидером "Аталанти"?

В "Аталанте" очень трудно стать лидером. Здесь очень много важных игроков, важных позиций. А на самом деле лидер один - тренер. Руслан как раз отличается на такой позиции, которая подразумевает лидерство - десятого номера. И разговаривает как лидер. Говорит о попадании в Лигу чемпионов любой ценой, жалеет, что в последние два года команда не поборолась за победу в Чемпионате. Но ведь уже в матче против "Ювентуса" он вышел лишь на замену. И это после таких выступлений до этого. У Гасперини нельзя расслабляться ни на минуту. Так что говорить о лидерстве вряд ли резонно. Малиновскому не стоит покидать "Аталанту"

Важна роль Руслана в тактических построениях Гасперини?

В нескольких последних матчах Гасперини пробовал тактическую схему 4-2-3-1. Как раз Малиновскому она очень подходит, предоставляет больше простора, позволяет дирижировать игрой в одиночку, чего он желает. Он не слишком глубоко в атаке, ему не мешают другие игроки "Аталанты" под ногами. Более того, при этом команда, не привыкшая к новой схеме и более осторожная, играет медленнее, менее яростно прессингует. Что также плюс для Руслана, физическая мощь и выносливость которого всё же и сейчас уступают большинству партнёров по команде. С другой стороны, в матче против "Ювентуса" команда вернулась к главной, к любимой схеме - с тремя центральными защитниками. И Малиновский тут же ушёл в запас. Вышел он на поле лишь тогда, когда Гасперини вновь решил перейти на 4-2-3-1. Потому место в составе ему не обеспечено и зависит от схемы.

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Возможно, после успешного отрезка стоит Малиновском сменить клуб?

Да, сейчас вновь появились разговоры об "Интере", даже "Ювентусе". Гасперини по-прежнему способен вывести из себя своими кадровыми решениями, кажущимися нелогичными. Мне кажется, что ему не удаётся запустить Руслана на полную мощность на долгое время. Вопрос в том, кто захочет его купить, какие там будут условия и требования, насколько он будет нужен тренеру. Честно говоря, пока что я не вижу идеальной команды для этого игрока. А если так - лучше оставаться.

Второе место "Аталанте" в нынешнем сезоне по зубам?

Разумеется. "Милан" и "Ювентус" значительно ослабели. "Аталанта" и сейчас идёт вплотную с ними. А она как раз умеет отлично проводить концовки сезона. Если брать по десять последних туров за каждый из предыдущих четырёх лет и часть за этот, выходит, что проиграла лишь два матча из 44-ёх. Уже сейчас у неё девять побед в последних десяти матчах. У неё сыгранный состав, замечательная скамья запасных, умный опытный тренер. Я бы сказал, что в нынешней ситуации, если гранды не соберутся, она фаворит в борьбе за второе место. Рекордное в истории клуба.

Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с лета 2019 года. К этому защищал цвета "Гента", "Зари", "Севастополя" и "Шахтёра". Малиновский является одним из лидеров сборной Украины, которая летом будет участвовать в Евро-2020/21. 22 апреля "Аталанта" сыграет против "Ромы". В случае победы "бергамаски" поднимутся на второе место в турнирной таблице.