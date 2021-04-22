"Новый тренер "Шахтера" победил "Милан"

В матче 32-го тура чемпионата Италии "Милан" дома проиграл "Сассуоло" - 1:2.

Хозяев вышли вперед благодаря голу Хакана Чалхоноглу в конце первого тайма.

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Гости перевернули игру под конец матча. За семь минут Джакомо Распадори забил дважды и принес победу гостям.

Тренирует "Сассуоло" Роберто Де Дзебри, которого СМИ называют преемником Луиша Каштру в "Шахтере".

В других матчах тура "Ювентус" одолел "Парму" -3:1, а "Интер" сенсационно не смог преодолеть "Специю" - 1:1.

Команда Антонио Конте лидирует в таблице опережая "Милан" на 10 очков. "Россонери" может обойти "Аталанта", если сегодня победит в гостях "Рому".