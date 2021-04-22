"Новый тренер "Шахтера" победил "Милан"

 
Ексклюзивы
1/5
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 297
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Просмотров: 531
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 837
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 207
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 387
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2331
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13068
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
"Эти дети не потерялись. Их потеряли взрослые" - эксперт о громких исчезновения малышей
Просмотров: 963
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Главное уметь говорить, а не знать правила. Что будут требовать от чиновников на экзаменах
Просмотров: 486
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
"Зрады" у Зеленского в Париже не произошло. Победы тоже - политолог
Просмотров: 1170
Фото
Все фото
6
6
26
21
24
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Видео
Все видео
"Реал" стал лидером чемпионата Испании
"Реал" стал лидером чемпионата Испании
"Новый тренер "Шахтера" победил "Милан"
"Новый тренер "Шахтера" победил "Милан"
"Только дураки не меняют свою точку зрения" - Бущан поссорился с фанатами из-за Луческу
"Только дураки не меняют свою точку зрения" - Бущан поссорился с фанатами из-за Луческу
Ребров третий раз подряд выиграл чемпионат Венгрии
Ребров третий раз подряд выиграл чемпионат Венгрии
Как "Агробизнес" победил "Шахтер"
Как "Агробизнес" победил "Шахтер"
Интервью
1/5
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 297
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 387
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Эксперт рассказал о перспективах существования Суперлиги
Просмотров: 693
Россия просит помилования у всего мира
Россия просит помилования у всего мира
6 Просмотров: 13068
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
Есть намерение узурпировать власть - политолог рассказал, чего ждать от Зеленского дальше
1 Просмотров: 414
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 апреля 2021
Просмотров: 297
Містичний Дімаров
"А хтось продає книжки Анатолія Дімарова?" – у фейсбучній групі "Книжкова барахолка" – ажіотаж. Після виходу серіалу "І будуть люди" за ...
четверг, 22 апреля 2021 08:58

"Новый тренер "Шахтера" победил "Милан"

  Комментировать
&quot;Новый тренер &quot;Шахтера&quot; победил &quot;Милан&quot;
Роберто Де Дзерби 2-й сезон возглавляет "Сассуоло". Фото: Gettyimages.com

В матче 32-го тура чемпионата Италии "Милан" дома проиграл "Сассуоло" - 1:2.

Хозяев вышли вперед благодаря голу Хакана Чалхоноглу в конце первого тайма.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Милан" охотится за 19-летним вратарем сборной Украины

Гости перевернули игру под конец матча. За семь минут Джакомо Распадори забил дважды и принес победу гостям.

Тренирует "Сассуоло" Роберто Де Дзебри, которого СМИ называют преемником Луиша Каштру в "Шахтере".

В других матчах тура "Ювентус" одолел "Парму" -3:1, а "Интер" сенсационно не смог преодолеть "Специю" - 1:1.

Команда Антонио Конте лидирует в таблице опережая "Милан" на 10 очков. "Россонери" может обойти "Аталанта", если сегодня победит в гостях "Рому".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Новый тренер "Шахтера" победил "Милан"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
апреля

От утечки газа 20 кварталов превратились в руины, погибли более 200 человек

За решетку бросили убийцу, который поднял переполох в Голливуде

В результате железнодорожной катастрофы погибли и пострадали до 3000 человек

Застрелили бывшего главу Национального банка Украины

Самое читаемое
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку
Актриса сфотографировалась голой с 7-летним сыном и загремела за решетку 1 Просмотров: 10431
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
7
 Просмотров: 8901
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
Нардеп Шевченко обратился к Лукашенко с неожиданным заявлением
 1 Просмотров: 8334
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото
Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото Просмотров: 6885
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
Тела сжигают в парках. Крематории переполнены из-за стремительного распространения коронавируса
4
 Просмотров: 6642
Спорт
"Реал" стал лидером чемпионата Испании
"Реал" стал лидером чемпионата Испании
 Просмотров: 9
"Только дураки не меняют свою точку зрения" - Бущан поссорился с фанатами из-за Луческу
"Только дураки не меняют свою точку зрения" - Бущан поссорился с фанатами из-за Луческу
 Просмотров: 117
УЕФА введет санкции против клубов, которые создали Суперлигу
УЕФА введет санкции против клубов, которые создали Суперлигу Просмотров: 252
"Заря" стала вторым финалистом Кубка Украины
"Заря" стала вторым финалистом Кубка Украины Просмотров: 297
Баскетбольная Суперлига легко поборола международную федерацию
Баскетбольная Суперлига легко поборола международную федерацию Просмотров: 153
Больше всего комментируют
4
В ПАСЕ не разрешили продемонстрировать украинский флаг с передовой
4
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
4
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
2
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
1
Пьяные игроки "Колоса" устроили беспорядки в поезде
Голосов: 301
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть