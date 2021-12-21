Стало известно, сколько хочет "Днепр-1" получить от Суркиса за Довбика

Киевское "Динамо" продолжает быть заинтересованным в услугах форварда сборной Украины и "Днепра-1" 24-летнего Артема Довбика.

Между клубами идут переговоры. Днепряне требуют за своего футболиста €12-15 млн, сообщил журналист Игорь Цыганик в своей авторской программе.

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Если переход состоится, то днепряне получат 50% от суммы трансфера, а остальные 50% пойдут датскому "Митьюлланду", откуда форвард вернулся в Украину. При этом немного шансов, что переход состоится зимой, потому что днепряне не спешат продавать лидера команды.

В этом сезоне Артем Довбик забил 14 мячей и отдал пять результативных передач в 18 матчах во всех турнирах.

Контракт Артема с Днепром-1 заканчивается в 2023 году. В составе днепровского клуба форвард сборной Украины проводит второй сезон.

Ранее сообщалось, что за украинским нападающим наблюдают скауты "Наполи", "Фиорентины" и "Болоньи". Украинцем также интересуются бельгийские "Андерлехт" и "Генк".