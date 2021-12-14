Неужели перейдет в "Динамо"? Довбик определился со своим будущим

Артем Довбик играет за "Днепр-1" с начала 2020 года. Фото: ФК "Днепр-1".

Форвард сборной Украины и "Днепра-1" 24-летний Артём Довбик хочет перейти в ведущие чемпионаты Европы.

Нападающий не заинтересован в переходе в украинские гранды "Динамо" или "Шахтер", сообщает "ТаТоТаке".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Миколенко покинет "Динамо"

К Довбику есть интерес со стороны нескольких клубов Серии A, а также клубов Бундеслиги и АПЛ.

Однако форвард завершит сезон в Украине. Если лучший бомбардир текущего сезона УПЛ сможет закончить чемпионат с 20+ голами, это повысит его стоимость.

В текущем сезоне Артем Довбик забил 14 голов и сделал четыре ассиста. Контракт нападающего с днепрянами действует до конца 2024 года. "Днипро-1" завершил сезон на третьем месте в УПЛ.