Стало известно, сколько готов ПСЖ платить Мбаппе

Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ уже пятый сеозон. Фото: REUTERS

ПСЖ готов предложить новый контракт на пять лет своему лидеру 22-летнему Килиана Мбаппе, чтобы тот не переходил в "Реал".

Парижане готовы платить Мбаппе €36 млн в год, сообщает журналист Николо Скира.

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Аналогичный контракт имеет другой лидер ПСЖ Неймар. Зарплата Лионеля Месси во Франции остается неизвестной. Журналисты называют сумму от 25 до 40 млн.

Контракт Мбаппе завершается в конце сезона. Нападающий хочет продолжить выступления в "Реале".

Килиан Мбаппе перешел в ПСЖ с "Монако" в 2017 году за €180 млн. В 2018-м выиграл Кубок мира со сборной Франции.