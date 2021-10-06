Президент "Реала" сделал предложение Мбаппе

Киллиан Мбаппе не может распрощаться с Парижем. Фото :Reuters

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес сделал предложение по контракту нападающему "Пари Сен-Жермен" Килиану Мбаппе, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По информации источника, "Реал" намерен заполучить француза в качестве свободного агента. Перес предложил Мбаппе шестилетний контракт с зарплатой около €40 млн.

Тем не менее "Пари Сен-Жермен" не хочет отпускать француза в Мадрид и попытается сделать ему ещё одно предложение. Контракт Мбаппе с "ПСЖ" действует до 30 июня 2022 года.

Напомним, летом француз мог уйти в "Реал", но парижане не приняли предложение мадридского клуба. Мбаппе сообщил, что просил руководство парижан отпустить его минувшим летом.

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В нынешнем розыгрыше французской Лиги нападающий провёл девять матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. Килиан выступает за "ПСЖ" с 2017-го. До этого защищал цвета "Монако".