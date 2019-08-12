Стало известно, сколько "Динамо" заплатило за футболиста сборной Украины

Караваев успел сыграть за "Динамо" в 4 матчах нового сезона

Стало известно, сколько заработала "Заря" на продаже Александра Караваева.

Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов сообщил, за какую сумму луганчане продали полузащитника Александра Караваева в "Динамо". Клуб получил $1,5 млн и защитника Богдана Михайличенко.

"За сколько продали Караваева? Полтора миллиона долларов. Плюс Михайличенко миллион. У нас есть предложения по нему — миллион. За два с половиной миллиона продали Караваева", — сказал Рафаилов в эфире программы "Великий футбол".

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Караваев перешел в "Динамо" в конце июня. Полузащитник сборной Украины подписал с киевлянами 4-летний контракт.