Стало известно, сколько "Динамо" получило за продажу своего футболиста в европейский чемпионат

Артём Шабанов подписал долгосрочный контакт с венгерским клубом. Фото: ФК "Фехервар"

Киевское "Динамо" не смогло хорошо заработать на трансфере защитника 29-летнего Артема Шабанова в Венгрию.

"Фехервар" заплатил киевлянам за центрбека €700 тыс. сообщает Transfermarkt.

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Украинский футболист подписал контракт на два с половиной года до лета 2024 года.

В составе команды из Будапешта уже выступают три украинца – Богдан Леднев, Иван Петряк и Евгений Макаренко. Леднев тоже перешел из "Динамо", но на правах аренды.

В этом сезоне Артем Шабанов провел восемь матчей и забил один гол. В чемпионате Венгрии команда украинца занимает четвертое место и отстает от лидера "Ференцвароша" на десять очков. Шабанов перешел в "Динамо" в начале 2018 года. С приходом Мирчи Луческу он лишился места в составе команды.