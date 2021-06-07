Стало известно, сколько будет зарабатывать Ребров в "Аль-Айне"

Украинский тренер 47-летний Сергей Ребров может похвастаться доходами в ОАЭ.

Зарплата за сезон Реброва будет составлять около €4 млн, сообщает Index.

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Украинский наставник возглавил "Аль Айн" 6 июня. Детали сделки украинского специалиста с клубом из ОАЭ остаются неизвестны.

Последние три сезона Ребров возглавлял "Ференцварош". По сообщения СМИ, он зарабатывал в Будапеште €0,8 млн в год.

Сергей Ребров уже имеет опыт работы на Ближнем Востоке. В сезоне 2017/18 он возглавлял команду из Саудовской Аравии "Аль Ахли".

Ребров тренерскую карьеру начал в "Динамо", где работал в сезонах 2014/17. За это время выиграл два Кубка Украины и два чемпионских титула. Последние три сезона возглавлял "Ференцварош". С каким получил три чемпионских титула и вышел в Лигу Европы и Лигу чемпионов.