Стало известно, сколько будет зарабатывать Милевский в "Минае"

Артем Милевский вернулся в УПЛ. Фото: ФК "Минай"

Новичок УПЛ "Минай" будет платить Артему Милевскому около € 3 тысяч в месяц.

Милевский будет зарабатывать около 100 на месяц. Кроме того, в его контракте прописаны бонусы за удачные выступления, сообщил журналиста UA-Футбол Игорь Семйон.

Аутсайдер УПЛ "Минай" официально усилился опытным нападающим. Игрок подписал соглашение на 1,5 года. Бывший игрок "Динамо" будет выступать в новой команде под 10-м номером.

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Артем Милевский 9 сезонов играл за "Динамо", за это время 4 раза выигрывал УПЛ и Кубок Украины. Также игрок выступал в чемпионате России, Беларуси, Турции, Казахстана, Румынии, Хорватии и Венгрии.