Стало известно, сколько Абраменко получит за серебряную награду на Олимпиаде

лександр Абраменко завоевал первую медаль для Украины на Олимпиаде в Пекине. Фото: Gettyimages.com/

Украинский лыжный акробат Александр Абраменко за серебряную награду на Олимпиаде в Пекине получит отличные призовые.

За второе место государство обещало спортсменам по $80 тыс, сообщает "Сегодня".

В пересчете на гривны Абраменко получает 2.2 млн.

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На Играх-2018 в Пхёнчхане Абраменко завоевал золотую медаль. За первое место Абраменко получил премию в размере $125 тыс. от государства, а еще бизнесмены выделили $50 тыс. Кроме этого, спортсмену вручили сертификат на квартиру.

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12 дисциплинах.