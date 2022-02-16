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среда, 16 февраля 2022 19:57

Стало известно, сколько Абраменко получит за серебряную награду на Олимпиаде

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Стало известно, сколько Абраменко получит за серебряную награду на Олимпиаде
лександр Абраменко завоевал первую медаль для Украины на Олимпиаде в Пекине. Фото: Gettyimages.com/

Украинский лыжный акробат Александр Абраменко за серебряную награду на Олимпиаде в Пекине получит отличные призовые.

За второе место государство обещало спортсменам по $80 тыс, сообщает "Сегодня".

В пересчете на гривны Абраменко получает 2.2 млн.

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На Играх-2018 в Пхёнчхане Абраменко завоевал золотую медаль. За первое место Абраменко получил премию в размере $125 тыс. от государства, а еще бизнесмены выделили $50 тыс. Кроме этого, спортсмену вручили сертификат на квартиру.

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года.

Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей.

Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12 дисциплинах.

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