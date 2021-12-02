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четверг, 02 декабря 2021 11:39

Стало известно, с кем "Металлист" хочет играть в Кубке Украины

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Стало известно, с кем &quot;Металлист&quot; хочет играть в Кубке Украины
Евгений Красников работал в "Динамо" два года. Фото: ФК "Металлист"

Харьковский "Металлист" хочет сыграть в Кубке Украины против "Динамо" или "Шахтера".

Вице-президент лидера первой лиги Евгений Красников поделился ожиданием от жеребьевки 1/4 финала.

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"Для нас важнейшая цель - выйти в УПЛ. Это задача номер один, которую поставил президент клуба. Мы будем все делать для этого.

Но Кубок Украины тоже никто не списывает. Чем дальше мы пройдем, тем будет интереснее харьковским болельщикам. Хотелось бы, чтобы в Харьков приехал один из лидеров украинского футбола - чемпион Украины "Динамо" или "Шахтер". Но решит жребий. Мы будем надеяться", - заявил Красников в комментарии каналу "Футбол".

В Кубке Украины "Металлист" прошел двух представителей УПЛ - "Десну" и "Колос".

В 1/4 финала турнира вышли: "Динамо", "Шахтер", "Металлист", "Заря", "Ворскла", "Александрия", "Днепр-1" и ФК "Львов". Жеребьевка состоится весной 2022 года.

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