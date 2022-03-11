Стало известно с кем будет драться Джошуа вместо Усика

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет бой против Деонтоя Уайлдера.

Джошуа проведет промежуточное сражение, пока Александр Усик защищает Украину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские оккупанты обстреляли дом Усика возле Киева

"Есть несколько вариантов, но если спросить Энтони, он выберет Уайлдера. Это большое сражение. И это нельзя будет назвать промежуточным боем перед Усиком.

Среди других кандидатов Валлин, Ортис и Джойс", - сказал промоутер британца Эдди Гирн в комментарии BoxingScene.

После нападения России Усик ушел в территориальную оборону Киева. В последнем поединке украинец победил британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжелом весе. В первой половине 2022 года боксеры должны провести реванш.