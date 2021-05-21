Стало известно, с каким клубом ведет переговоры Ребров

Сергей Ребров работал три последних сезона в Венгрии. Фото: ФК "Ференцварош".

Украинский тренер 46-летний Сергей Ребров отправится в Афины для переговоров с местным АЕКом.

Реброву предлагают годовую зарплату в размере около €1 млн, и его агент ведет переговоры о контракте с клубом из греческой столицы, сообщает Nemzeti Sport.

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За АЕК выступают три украинца: Евгений Шахов, Дмитрий Чигринский и Олег Данченко. Команда заняла только четвертое место в чемпионате Греции, пропустив вперед "Олимпиакос", ПАОК и "Арис".

Президент "Ференцвароша" Габор Кубатов рассказал, что Ребров принял решение оставить венгерский клуб. Руководство "Фради" уже начало поиски нового наставника. Украинский тренер подал в отставку еще 10 февраля.

Сергей Ребров работал с "Ференцварошем" с лета 2018 года. За это время выиграл три чемпионских титула и вывел команду в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Начинал тренерскую работу Ребров в "Динамо", где смог дважды стать чемпионом Украины. В сезоне 2017/18 работал на Ближнем Востоке с "Аль Ахли". По сообщению СМИ, Ребров может стать одним из кандидатов на пост тренера сборной Украины после Евро-2020/21.