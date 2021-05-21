Стало известно, с каким клубом ведет переговоры Ребров

Украинский тренер 46-летний Сергей Ребров отправится в Афины для переговоров с местным АЕКом.
Реброву предлагают годовую зарплату в размере около €1 млн, и его агент ведет переговоры о контракте с клубом из греческой столицы, сообщает Nemzeti Sport.
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За АЕК выступают три украинца: Евгений Шахов, Дмитрий Чигринский и Олег Данченко. Команда заняла только четвертое место в чемпионате Греции, пропустив вперед "Олимпиакос", ПАОК и "Арис".
Президент "Ференцвароша" Габор Кубатов рассказал, что Ребров принял решение оставить венгерский клуб. Руководство "Фради" уже начало поиски нового наставника. Украинский тренер подал в отставку еще 10 февраля.
Сергей Ребров работал с "Ференцварошем" с лета 2018 года. За это время выиграл три чемпионских титула и вывел команду в Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Начинал тренерскую работу Ребров в "Динамо", где смог дважды стать чемпионом Украины. В сезоне 2017/18 работал на Ближнем Востоке с "Аль Ахли".
По сообщению СМИ, Ребров может стать одним из кандидатов на пост тренера сборной Украины после Евро-2020/21.
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