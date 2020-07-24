Стало известно, при каком условии Суркис может уволить Луческу

Игорь Суркис и Мирча Луческу. Фото: ФК "Динамо" Киев

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис может отправить Мирчу Луческу в отставку, если у команды не будет результата.

Суркис прописал в контракте нового тренера "Динамо" Луческу пункт, сгласно которому может отправить его в отставку без компенсации, если команда не будет иметь успехов. .

"У меня с Луческу договоренность:" Нет результата - расходимся. "Без всякой компенсации", - цитирует Суркиса "Главком".

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Мирча Луческу заключил контракт с "Динамо" на 2 года с возможностью пролонгации еще на один год. По информации СМИ, зарплата Луческу составит 1,2 млн евро в год.