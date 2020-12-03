Стало известно, при каком условии "Реал" уволит Зидана

Зинедин Зидан выиграл 3 Лиги чемпионов для "Реала". Фото: REUTERS

Главный тренер "Реал" Зинедин Зидан будет отправлен в отставку, если не победит "Боруссию" Менхенгладбах в 6-м туре Лиги чемпионов.

Президент мадридского клуба Флорентино Перес уволит Зидана, если "Реал" вылетит из Лиги чемпионов, сообщает COPE.

Сейчас "Реал" только на 3-м месте в группе. В последнем туре его устраивает только победа.

При этом игроки "Реала" поддерживают Зидана и готовы бороться за него, а тренер не намерен подавать в отставку.

Ранее сообщалось, что заменить француза на посту главного тренера "Реала" могут Рауль, который работает с молодежной командой, или бывший тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

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Матч "Реал" - "Боруссия" Менхенгладбах состоится 9 декабря. Начало игры в 22:00.