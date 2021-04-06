Стало известно, при каком условии Месси перейдет в "Манчестер Сити"

Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

Английский "Манчестер Сити" предложит контакт лидеру "Барселоны" 33-летнему Лионелю Месси, если тот захочет сменить клуб.

Руководство "горожан" считает, что Месси сможет сыграть еще 2-3 сезона на высоком уровне. Затем он сможет продолжить карьеру в одном из клубов, принадлежащих холдингу City Football Group, сообщает Marca.

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Пока неизвестно, в каком клубе продолжит карьеру нападающий "Барселоны". Контракт действует до конца сезона. Аргентинец все еще не определился со своим будущим. На него, как и раньше претендуют "Манчестер Сити" и "ПСЖ".

Парижане находятся в неопределенной ситуации, поскольку клуб пока не договорился с Неймаром и Килианом Мбаппе о продлении контрактов. Поэтому пока не ясно, каким путем будет развиваться клуб.

Преимущество находится на стороне "Сити", поскольку англичане сыгранный состав, который станет еще сильнее летом. Проект клуба выглядит более четким.

В этом сезоне Лионель Месси забил 23 мяча и сделал 8 голевых передач в 27 матчах Ла Лиги. Летом 2020 футболист хотел покинуть "Барселону" из-за плохих результатов клуба. Новоизбранный президент клуба Жоан Лапорта хочет, чтобы Месси остался в клубе до завершения карьеры.