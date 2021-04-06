"Барселона" вплотную приблизилась к лидеру чемпионата Испании

Усмана Дембеле забил единственный гол в матче. Фото: Gettyimages.com

В матче 29-го тура чемпионата Испании "Барселона" дома минимально победила "Вальядолид" -1:0.

Игра прошла при полном игровом и территориальном преимуществе команды Рональда Кумана. Несмотря на имеющиеся моменты хозяева никак не могли забить.

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Развязка матча наступила в конце игры. За 11 мин. до окончания матча гости оставить в меньшинстве - прямую красную карточку получил Оскар Плано.

Уже на последней минуте игры Усмана Дембеле воспользовался численным большинством и смог принести каталонцами победу.

После победы на "Ноу Камп" "Барселона" только на 1 очко отстает от лидера таблицы "Атлетико". "Реал" находится на 3-м месте с отставание от лидера на 3 очка.

В следующем туре "Барселона" 10 апреля на выезде сыграет против мадридского "Реала". Начало матча в 22:00.