Стало известно, при каких условиях Яремчук перейдет в "Бенфику"

Форвард "Гента" и сборной Украины 25-летний Роман Яремчук может продолжить карьеру в Португалии.

"Бенфика" уже провела переговоры с "Гентом" по трансферу украинца, сообщает Record.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько стоит Яремчук

Бельгийский клуб хочет получить за главного бомбардира €15 млн. "Бенфика" готова заплатить эту сумму, но есть два условия: клуб должен пройти квалификацию Лиги чемпионов и продать в межсезонье Хариса Сеферовича, который после Евро попал в сферу интересов нескольких топ-клубов.

Роман Яремчук смог проявить себя на Евро. Украинский нападающий провел пять матчей, в которых забил два гола.

С 2017 года Яремчук выступает в Бельгии. Его соглашение с "Гент" действует до лета 2025-го. В Украине нападающий выступал за "Динамо" и "Александрию".

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов "Бенфика" сыграет против "Спартака".