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четверг, 21 октября 2021 20:23

Стало известно, попадет ли Бензема в тюрьму

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Стало известно, попадет ли Бензема в тюрьму
Карим Бензема выступает за "Реал" более десяти лет Фото: Reuters

Форвард сборной Франции и "Реала" 33-летний Карим Бензема сможет избежать тюремного заключения.

Прокурор попросил для французского форварда десять месяцев тюрьмы условно, а также штраф в размере €75 тыс, сообщает Get French Football News.

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Максимальное наказание, которому мог подвергнуться Бензема - тюремное заключение сроком на пять лет, но прокуратура не стала просить о максимальное наказание.

20 октября началось судебное заседание по делу о шантаже Матье Вальбуэна видеозаписью интимного характера со стороны Бензема.

Следствие подозревает Бензема в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с участием Матье.

Из-за ситуации с шантажом оба игроки не попали в сборную Франции на Евро-2016. Бензема после этого не вызывали в национальную команду до 2021 года, он пропустил победный Кубок мира-2018.

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