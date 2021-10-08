Франция стала вторым финалистом Лиги наций

Карим Бензема выступает за "Реал" более десяти лет Фото: Reuters

Сборная Франции стала финалистом Лиги наций.

В полуфинале команда Дидье Дешема победила Бельгию - 3:2.

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Первый тайм завершился победой бельгийцев - 2:0. Голы на свой счет записали Янник Феррейра-Карраско и Ромелу Лукаку.

После перерыва сначала отличился Карим Бензема, а затем Килиан Мбаппе реализовал пенальти.

В конце матча Лукаку забил свой второй мяч, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. А победу команде Дешама принес гол Тео Эрнандеса на 90-й мин. игры.

В другом полуфинале Италия проиграла Испании - 1:2. В финале испанцы сыграют против Франции. Матч состоится 10 октября. Начало игры в 21:45. В матче за третье место сыграют Италия и Бельгия.