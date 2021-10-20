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среда, 20 октября 2021 00:28

Почему "Реал" разгромил "Шахтер"

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Почему &quot;Реал&quot; разгромил &quot;Шахтер&quot;
Винисиус играет за "Реал" с лета 2018 года. Фото: Getty Images

В матче третьего тура Лиги чемпионов "Реал" разгромил "Шахтер" - 5:0.

Что нужно знать об игре на НСК "Олимпийский"?

Кадровые потери команд. "Реал" не мог рассчитывать на Азара и Карвахаля, а "Шахтеру" не могли помочь Матвиенко и Траоре.

Неожиданность от Де Дзерби. Наставник "Шахтера" оставил в запасе Степаненко, а место в воротах занял Трубин.

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Стартовый напор "Шахтера". Первые 30 минут матча хозяева пытались играть первым номером, позиционно атаковать и высоко прессинговать соперника. "Реал" спокойно выдержал натиск соперника.

"Реал" выиграл середину поля. В первом тайме гости забрали все пространство у соперника, а после перерыва умело контролировала мяч и искали свободное пространство на чужой половине поля. Модрич и Кроос держали под контролем всю игру.

Антигерой Кривцов. Капитан "Шахтера" провалил матч. Забил в свои ворота и был причастен еще минимум к двум голам. Также слабо сыграл Додо на правом фланге защиты.

Де Дзерби проиграл матч Анчелотти тактически

Матч до забитого гола. После пропущенного мяча "Шахтер" откровенно развалился.

Не хватало Степаненко и Траоре. Фернандо потерялся в атаке. В центре поля "Шахтер" дал очень много свободы сопернику.

Шедевр Винисиуса. Бразилец смог обыграть всю оборону "Шахтера" и переиграть Трубина. Форвард "Реала" записал на свой счет дубль.

Тренерская поражение Де Дзерби. "Шахтер" расходы все силы за первый тайм, а потом просто развалился. Карло Анчелотти полностью переиграл своего визави. Закрыв все сильные стороны соперника на нажав на слабые.

В другом матче группы "Интер" победил "Шериф" - 3:1.

Лидером группы остается "Шериф" с шестью очками. "Реал" уступает чемпиону Молодой за очными матчами. У "Интера" четыре очка, а "Шахтер" один пункт.

За две недели "Реал" будет принимать "Шахтер", а "Шериф" сыграет против "Интера".

Автор: Сергей Тищенко
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