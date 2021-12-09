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четверг, 09 декабря 2021 16:34

Стало известно, покинет ли Мораес "Шахтер"

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Стало известно, покинет ли Мораес &quot;Шахтер&quot;
Жуниор Мораес играет за "Шахтер" с 2018 года. Фото: ФК "Шахтер"

Бывший форвард сборной Украины 34-летний Жуниор Мораес останется в "Шахтере".

Натурализованный бразилец продлил контракт с "горняками" до завершения сезона, сообщает официальный сайт "Шахтера".

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Действующее соглашение завершилось 31 декабря 2021 года. Стороны решили продлить сотрудничество еще на полгода.

Мораес должен заменить травмированного Лассина Траоре, который вернется не раньше августа 2022-го.

Ранее СМИ сообщали, что "Шахтер" отказался от идеи продления контракта с Мораесом из-за его высоких финансовых требований.

Жуниор Мораэс выступает за "Шахтер" с 2018 года. В Украине нападающий играл за "Динамо" и "Металлург" Запорожья. В 2019-м получил украинский паспорт, провел 11 матчей и забил один гол.

12 декабря "Шахтер" сыграет против "Александрии" в последнем матче первой части сезона. Отчет об игре читайте на нашем сайте.

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09
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