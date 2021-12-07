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вторник, 07 декабря 2021 21:05

Стало известно, в какую команду перейдет Марлос

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Стало известно, в какую команду перейдет Марлос
Ма

Бывший полузащитник сборной Украины и игрок "Шахтера" 33-летний Марлос близок к возвращению в Бразилию.

В услугах вингера заинтересован "Интернасионал", сообщает UOL.

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Бразильский клуб планирует усилить свой состав опытным игроком во время зимней паузы. За Марлоса платить ничего не нужно, потому что его соглашение завершается в конце 2021 года.

В мае "Интернасионал" пополнил состав другим игроком "Шахтера" Тайсоном.

Марлос перебрался в Украину в январе 2012 года, перейдя за €4 млн в "Металлист" из "Сан-Паула". В июле 2014-го он за €8 млн присоединился к "Шахтеру".

В текущем сезоне провел за "горняков" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач.

2018 получил украинское гражданство. Участвовал в Евро-2020/21.

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Дата
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