Почему "Шахтер" не смог победить "Шериф"

Фернандо забил второй гол в ЛЧ. Фото: ФК "Шахтер"

В матче шестого тура Лиги чемпионов "Шахтер" не смог победить "Шериф" – 1:1.

Что нужно знать об игре на НСК "Олимпийский"?

Второй состав от Де Дзерби. Наставник "Шахтер" из жестких игроков основы выставил только Додо. Шанс получили игроки ротации и молодые украинские игроки Бондаренко, Корниенко и Судаков.

Потери "Шерифа". Юрий Вернидуб остался без своего бомбардира Якшибоева, даже не прилетевшего в Украину.

Доминирование "Шахтера". "Горняки" обладали полным игровым и территориальным преимуществом. Гости явно не справлялись с высоким прессингом от "Шахтера".

"Горняки" могли закрывать вопросы победителя в первом тайме. Хозяева в первой половине игры имели достаточно моментов, чтобы решить судьбу матча.

Красивый пас Кривцова. Центральный защитник "Шахтера" отдал голевые паса на Фернандо "черпачком". Защитники "Шерифа" не были готовы к такой передаче.

Спокойный второй тайм. После перерыва скорости на поле упали. "Шахтер" снизил давление, а гости так ничего конструктивного не смогли организовать.

Роберто Де Дзерби выставил второй состав

Слабая игра атаки "Шерифа". Подопечные Вернидуба очень слабо проявили себя в атаках. За весь матч чемпион Молдовы имел всего несколько полумоментов.

Игра не уровня Лиги чемпионов. Обе команды не имели никаких турнирных задач. Раскованность пошла на пользу "Шахтеру", а вот "Шериф" без мотивации выглядел слабо. Скорости и качество игры было высоким.

Утрачена победа. "Шахтер" пропустил уже в добавленное к матчу время.

Не закономерна ничья. "Горняки" выглядели убедительнее соперника, контролировали ход встречи и могли поразить в нужный момент. В конце матча совсем расслабились, за что были наказаны.

Ничья не разрешила "Шахтеру" подняться с последнего места в группе. Команда Де Дзерби покидает еврокубки завоевав только два очка в шести матчах. "Шериф" финишировал на третьем месте. В другом матче "Реал" победил "Интер" и выиграл группу. Чемпион Италии занимает второе место. 8 декабря "Динамо" сыграет против "Бенфики" в гостях. Начало матча в 22:00. Отчет об игре читайте на нашем сайте.