Стало известно, поедет ли Джокович на Олимпиаду

Новак Джокович занимает первое место в рейтинге мировых теннисистов. Фото: Reuters

Первая ракетка мира 34-летний Новак Джокович примет участие в Олимпиаде в Токио.

Серб размышлял над участием в Играх из-за тяжелого графика и жесткого карантина в Японии.

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"Я горжусь тем, что отправлюсь в Токио и присоединюсь к сборной в борьбе за медали на олимпийских аренах.

Для меня игра за Сербию всегда была особой радостью и мотивацией, и я сделаю все возможное, чтобы осчастливить всех нас", - написал Джокович в Twitter.

В этом сезоне Новак Джокович завоевал чемпионство на Открытом чемпионате Австралии, "Ролан Гарроса" и "Уимблдоне", а вскоре выступит на Открытом чемпионате США. Серб может стать первым теннисистом среди мужчин, который одержит победу в четырех главных турнирах года и завоюет золотую медаль Олимпийских игр. Ранее это удавалось только немке Штеффи Граф в 1988 году.