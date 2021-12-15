Стало известно, почему Суркис продает Миколенко

Виталий Миколенко выступает за первую команду "Динамо" с лета 2017 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" продает левого защитника Виталия Миколенко, потому что получило хорошее финансовое предложение. И игрок нуждается в новых вызовах.

"Эвертон" не один год наблюдал за левым защитником "Динамо", сообщает "Динамо Киев inside".

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"Виталий если и должен был выпорхнуть из "золотой киевской клетки", то только туда. В пенаты Алишера Усманова (российский владелец команды. - Gazeta.ua). "Эвертон" вел Миколенко не один сезон и разговора между двумя владельцами клубов тоже не были единичными.

Обычно в этом бизнесе все может решаться двумя способами - стремительным и долгоиграющим. Здесь - второй случай. Товар должен созреть, но не испортиться. Время пришло. Евросезон окончен. Позиция ЛЗ у "Динамо" сейчас вполне заменима. Плюс "добро" от Рафы Бенитеса на фоне неразрешимого конфликта с Люкой Динем (основной левый защитник имеет конфликт с тренером команды. - Gazeta.ua) и неродной позиции его сменщика Чал Годфри (номинального ЦЗ). Пазлы совпали. Остались детали и юридические штрихи (трансферное окно в Англии открывается 1 января.). Шаг правильный и своевременный", - говорится в сообщении.

Виталий Миколенко является уроженцем Черкасс. Воспитывался в Академии "Динамо". С 2017 стал игроком первой команды. За "Динамо" провел 89 матчей и забил шесть голов. Стал чемпионом Украины сезона 2020/21 и обладателем Кубка страны того же сезона.

В составе сборной Украины участвовал в Евро-2020/21. Провёл в составе национальной команды 21 матч.