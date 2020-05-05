Стало известно, почему Маркевич покинул "Черноморец"

Остап Маркевич не задержался в Одессе даже на полгода. Фото: ФК "Черноморец"

Остап Маркевич покинул одесский "Черноморец" из-за финансовых проблем клуба.

По словам журналиста Игоря Цыганыка,Ю владелец клуба существенно уменьшил зарплаты всем сотрудникам клуба.

"У президента "Черноморца" Леонида Климова нет денег. Он предложил футболистам зарплату 10 тысяч гривен, не больше. На этом все. Скорее всего, будут играть дети U-17, U-18, U-19.

Именно поэтому поехал Остап Маркевич и правильно сделал. Надо уважать себя и отца, поскольку фамилия все же обязывает. 10 000 гривен - зарплата. Можно тренировать команду? Ну, наверное, кто-то может, для кого-то это будет нормальный старт и возможность попробовать себя в этой истории. Но проект бесперспективен", - рассказал Цыганик для программы "Бомбардир".

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Остап Маркевич начал тренерскую карьеру летом 2019 года, когда возглавил "Агробизнес". В октябре начал работать в Одессе. "Черноморец" является середняком Первой лиги.