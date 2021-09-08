Стало известно, почему Клочкова не была параде в День Независимости

Яна Клочкова выиграла для Украины четыре золотые медали на Олимпиаде. Фото: Gettyimages.com/

Олимпийских чемпионок Украины Оксану Баюл и Яну Клочкову не пригласили на парад ко Дню Независимости Украины.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал ситуацию в эфире "Суспільного".

"27 лет назад Баюл поехала в США. Она не выбрала Украину. Выбрала другую страну. Это дело каждого.

Многие наши чемпионы сейчас тоже живут в США, в Израиле, в Германии. Нам тогда нужно всех приглашать.

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Я уважаю первого олимпийского чемпиона Украины Вячеслава Олейника. Скромный человек, мощный. Его все уважают. Живет в Украине.

Считаю делом индивидуальным - не пригласить первую олимпийскую чемпионку, которая 27 лет живет в США. Почти всю жизнь.

Почему Лилия Подкопаева, абсолютная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, всегда рядом на всех праздниках? Она рядом со спортом, с Федерацией гимнастики. Недавно умер заслуженный тренер Остапенко. Лилия прилетела из США, помогла с похоронами.

Если у человека есть любовь к Украине, желание быть рядом, так и будет. Но Баюл... Я не видел ее 27 лет в Украине, слышал только какие-то ее слова.

Откровенно говоря, я ей звонил, но не было связи. Это было еще до начала торжеств. Она не ответила. Хотел ее пригласить, потому что услышал, что у нее есть какая-то обида.

Клочкову уважаю. Она выигрывала олимпийские медали на моих глазах. Я общался с Федерацией о том, почему Яну не пригласили. Они сказали, что три дня ей звонили, но она не отвечала ", - сказал Гутцайт.

На последней Олимпиаде в Токио сборная Украины завоевала 19 медалей и заняла 44-е место в командном зачете. В активе украинцев: одна золотая медаль, шесть серебряных и 12 бронзовых. Победу на Играх в Токио праздновала команда США.