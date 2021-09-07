"Со стороны россиян я была проклята много раз" - Ризатдинова

Анна Ризатдинова была призером Игр в Рио. Фото: Instagram.com/anna_rizatdinova

Бронзовый призер Олимпиады Рио 2016 Анна Ризатдинова прокомментировала победу Линой Ашрам в художественной гимнастике на Играх в Токио-2020.

В 2021 году во время Олимпиады в Токио неожиданно победила израильтянка Линой Ашрам. Она прервала гегемонию российских гимнасток на Олимпиадах, которая длилась 21 год.

"Впервые в жизни судили Олимпийские игры объективно. Это правда.

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Я высказала свое мнение в соцсетях и получила разгром в комментариях - со стороны россиян я была проклята много раз. Мы даже смеялись, что россияни меня прокляли, а в Израиле, Иерусалиме, должны замолить.

Я опиралась на профессиональное мнение - записала интервью в нашей судьи Лидии Виноградной. Она объяснила, почему с ошибкой выиграла израильтянка. Если убрать эмоции, то она действительно победила российскую девочку ", - сказала Ризатдинова в комментарии канала "Бегущий Банкир".

Сборная Украины на Олимпиаде в Токио заняла 44 место. В активе украинцев 19 медалей: одна золотая, шесть серебряных и 12 бронзовых.

Победу в медальном зачете завоевала команда США. На втором месте Китай. Третьим стали хозяева соревнований Япония.