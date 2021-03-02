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вторник, 02 марта 2021 14:00

Стало известно, почему "Гент" не продал Яремчука

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Стало известно, почему &quot;Гент&quot; не продал Яремчука
Роман Яремчук выступает в Бельгии с 2017 года. Фото: kaagent.be

Бельгийский "Гент" отказал украинскому форварду 25-летнему Роману Яремчуку в трансфере в летнее трансферное окно через продажу нападающего Джонатана Дэвида.

Украинский нападающий хотел покинуть клуб летом и зимой, был близок к "Брюгге", сообщает Voetbal24.

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Канадца Дэвида продали летом в "Лилль" за €30 млн. "Гент" не захотел больше терять ведущих игроков атаки, поэтому отказал потенциальным покупателям Яремчука.

Несмотря на продление контракта с бельгийским клубом, Яремчук планирует трансфер до сильнейшего клуба чемпионата в конце сезона.

По сообщению СМИ, в услугах украинца заинтересованы ряд итальянских клубов и португальский "Спортинг".

Роман Яремчук выступает за "Гент" с лета 2017 года. Бельгийцы заплатили за футболиста "Динамо" €2 млн плюс 30% от продаж.

Тransfermarkt оценивает нападающего в €11 млн. Контракт Яремчука с клубом действует до 30 июня 2025 года.

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