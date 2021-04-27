Стало известно, перейдет ли Малиновский в "Интер"

Руслан Малиновский стал одним из лидеров "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

Игрок сборной Украины 27-летний Руслан Малиновский во время летнего трансферного окна может стать игроком "Интера".

Футбольный журналист Игорь Цыганик прокомментировал слухи о возможном переходе Малиновского с "Аталанты" в "Интер"

"Пойдет Малиновский в "Интер"? Если будет интересное предложение, то пойдет. Это шанс. "Интер" - это топ-клуб европейского уровня. И Малиновский это заслужил.

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Антонио Конте собирает очень опытных футболистов. Если проанализировать работу Конте в тех командах, в которых он тренировал, у него всегда были опытные команды. И сейчас в "Интере" у него очень опытная команда.

Малиновский мог бы легко вписаться. Он находится как раз в таком "золотом веке", который позволяет выдать 2-5 сезонов на очень хорошем уровне. И бесспорно, что "Интеру" он бы подошел.

Если будет интересное предложение, которое удовлетворит "Аталанту" и самого Малиновского, то бесспорно - Малиновский перейдет в "Интер", - сказал журналист в эфире в эфире программы "Цыганик Live".

Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с 2019 года. В последних трех матчах он забивал за свою команду. "Бергамаски" смогли подняться на второе место в турнирной таблице, отставая от "Интера" на 11 очков.