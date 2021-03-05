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пятница, 05 марта 2021 16:18

Стало известно, отправит ли "Шахтер" Каштру в отставку

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Стало известно, отправит ли &quot;Шахтер&quot; Каштру в отставку
Луиш Каштру работает в "Шахтере" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" пока что не планирует отправлять в отставку наставника команды Луиша Каштру.

Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна рассказал о ситуации в команде после последних неудача.

"Встреча тренерского штаба после матча с "Агробизнесом"? Никакого разговора по поводу отставки тренерского штаба Каштру не было. Был разбор, анализ, были эмоции. Каштру сказал, что нужно проанализировать, что идет не так. Потому что это не тот результат, который нужен "Шахтеру", болельщикам и клубу.

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Общения с президентом не было. Если бы мы знали, в чем конкретно проблема, то мы бы давно этим занимались. Подготовка идет так же, как в прошлом году. Конечно, результаты давят на тренерский штаб и всех футболистов. Мы надеемся, что уже скоро увидим реакцию. Все клубы могут переживать непростые времена, этот процесс нужно пройти.

В команде никакого конфликта нет. Ситуация тяжелая, и на всех опытных футболистов это давит, потому что они должны быть примером. На них ответственность. Уже завтра (матч с "Олимпиком". - Gazeta.ua) команда покажет реакцию на все эти события", - сказал Срна в эфире "Денисов Time".

Донецкий "Шахтер" неудачно начал 2-ю часть сезона. "Горняки" уже потеряли 4 очка в 3 матчах после возобновления сезона. Донецкая команда вылетела из Кубка Украины, где проиграла представителю первой лиги "Агробизнесу".

6 марта "Шахтер" сыграет в гостях против "Олимпика". Начало матча в 17:00.

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