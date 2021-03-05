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пятница, 05 марта 2021 11:58

"Шахтер" заплатил "Десне" за отобранные очки у "Динамо"

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&quot;Шахтер&quot; заплатил &quot;Десне&quot; за отобранные очки у &quot;Динамо&quot;
Луиш Каштру и Сергей Палкин. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" финансово стимулирует соперников киевского "Динамо".

За отобранные очки у динамовцев в матче 15-го тура УПЛ "Десна" получила $150 тыс., сообщает "ТаТоТаке".

Но не вся эта сумма пошла на команду, часть денег выделили на развитие черниговского клуба.

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В "Десне" существует задолженность по зарплате перед игроками. Перед матчем с "Динамо" им выплатили деньги за 1 месяц, но остались должны еще за 3.

Глава комитета УАФ по этике и честной игры Франческо Баранка заявлял, что стимулирование 3-й стороной участников матча - нарушение дисциплинарных правил УАФ, УЕФА, ФИФА.

"Десна" смогла отобрать очки у "Динамо" - 1:1. Киевляне спаслись от поражения в самом конце игры.

После 16 туров УПЛ "Динамо" лидирует в турнирной таблице, опережая "Шахтер" на 4 очка. В следующем туре киевляне сыграют против "Миная", а "горняки" померяются силами с "Олимпиком".

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05
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