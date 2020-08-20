Стало известно, отменит ли УЕФА Лигу наций

Лига наций состоится в запланированные сроки. Фото: Reuters

Розыгрыш Лиги наций -2020/21 не будет отменен.

УЕФА принял решение, что следующий розыгрыш Лиги наций состоится в запланированные сроки, сообщает журналист Вячеслав Короткин в своем Telegram-канале.

Представители ведущих европейских чемпионатов были заинтересованы в отмене или переносе турнира. Но они не смогли "продавить" свои интересы. УЕФА принял сторону "маленьких" стран, выступивших за проведение турнира.

УЕФА рассматривал возможность отмены Лиги наций из-за слишком плотного графика сезона 2020/21, связанного с пандемией коронавируса, и дополнительные риски заражения коронавирусом

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Сборная Украины в Лиге наций-2020/21 сыграет против Швейцарии, Испании и Германии. Начнет свои выступления команда Андрея Шевченко 3 сентября домашним матчем против Швейцарии.