Стало известно, останется ли Луческу тренером "Динамо"

Румынский специалист Мирча Луческу останутся главным тренером киевского "Динамо".
Президент клуба Игорь Суркис подтвердил, что Луческу остается в должности.
"Все нормально. У команды есть главный тренер", - сказал Суркис в эфире "Цыганик Live"
Продолжение сотрудничества с "Динамо" подтвердил агент румынского тренера Аркадиу Запорожану. 28 июля Луческу должен прибыть в Киев.
В румынский СМИ появилась информация, что Луческу отказался тренировать "Динамо" из-за давления болельщиков.
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Мирча Луческу подписал контракт из "Динамо" 23 июня на 2 года. До 'этого румынский тренер 12 лет возглавлял "Шахтер".
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