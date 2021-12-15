Стало известно, кто заменит Миколенко в "Динамо"

Владислав Дубинчка один сезон отыграл за "Карпаты". Фото: ФК "Карпаты"

23-летний Владислав Дубинчак из "Днепра-1" заменит защитника "Динамо" Виталию Миколенко, если тот перейдет в "Эвертон".

"Динамо" планирует вернуть Дубинчака перед началом зимних сборов, сообщает телеканал "Футбол".

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Наставник команды Мирча Луческу одобрительно отзывался об игре Дубинчака, который из-за конкуренции не получал шанса в киевской команде, но работал с командой на сборах.

Защитник уже второй сезон проводит в днепровской команде на правах аренды - в чемпионате 2021/22 Владислав сыграл 16 поединков, в которых отдал четыре ассиста. Перед этим играл за молодежные и юношеские команды киевлян.

Виталий Миколенко переходит в "Эвертон". Стороны согласовывают последние детали трансфера. Николай выступал за "Динамо" с 2017 года. В турнирной таблице "Динамо" занимает второе место. Команда Луческу на два очка отстает от "Шахтера". В следующем матче киевляне сыграют против "Ингульца" в гостях.