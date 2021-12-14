Будет играть против Зинченко и Ярмоленко. Стало известно, в какую команду переходит Миколенко

Защитник "Динамо" и сборной Украины 22-летний Виталий Миколенко близок к переходу в чемпионат Англии.
Миколенко согласовывает последние детали трансфера в "Эвертон", сообщает "Динамо Киев Inside".
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В текущем сезоне "ириски" находятся на 14-й позиции. Возглавляет команду бывший наставник "Валенсии", "Челси" и "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес.
Основным левым защитником "Эвертона" является защитник сборной Франции Люка Динь.
Виталий Миколенко выступает за первую команду "Динамо" с 2017 года. За это время он смог стать одним из лидеров команды и основным левым защитником.
В составе сборной Украины выступал на Евро-2020/21. В общей сложности провел за национальную команду 21 матч.
В АПЛ выступают два игрока сборной Украины - Андрей Ярмоленко защищает цвета "Вест Хэма", а Александр Зинченко играет за "МС".
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