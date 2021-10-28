Стало известно, кто заменит Кумана в "Барселоне"

Хави 18 лет выступал за "Барселону". Фото: Reuters

41-летний Хави Эрнандес станет новым тренером "Барселоны".

Испанский специалист согласился возглавить каталонский клуб после окна на матчи сборных, сообщает Mundo Deportivo.

Для официального назначения сторонам следует согласовать несколько аспектов. Во-первых, необходимо решить вопрос об освобождении Хави от обязательств перед нынешним клубом "Аль-Саддом" из Катара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"

Во-вторых, нужно согласовать тренерский штаб Хави и зарплату его членов.

Наставник дебютирует в новом статусе в матче с "Эспаньолом" 21 ноября.

"Барселона" уволила Рональда Кумана из-за неудовлетворительных результатов. Исполняющим обязанности тренера является Серги Бархуан. "Барселона" - на девятом месте в чемпионате Испании и имеет только одну победу в ЛЧ в трех матчах. В статусе игрока Хави выступал за "Барселону" с 1998-го по 2015 год. Выиграл с клубом восемь чемпионских титулов и четыре Лиги чемпионов.