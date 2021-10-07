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четверг, 07 октября 2021 21:00

Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"

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Петраковщина: что нужно знать о кризисе &quot;Барселоны&quot;
Рональд Куман возглавляет "Барселону" с августа 2020 года.Фото: REUTERS

Каталонская "Барселона" провалила старта сезона. В семи матчах чемпионата Испании команда Рональда Кумана одержала только три победы и находится на девятом месте. В Лиге чемпионов каталонцы дважды уступили "Баварии" и "Бенфике" со счетом 0:3.

Кресло под наставником команды Куманом откровенно зашаталось. Нидерландский тренер может быть уволен после каждого матча.

Футбольный эксперт Всеволод Кевлич специально дляGazeta.ua объяснил причины кризиса "Барселоны".

В чем причины кризиса "Барселоны"?

В тренере. Куман не соответствует стилю "Барселоны". У каталонцев философия, где все возрастные команды учатся играть в креативный, доминирующий футбол с контролем мяча. Куман во всех своих командах не играл в такой футбол. В "Эвертоне", "Саутгемптоне", "Фейеноорде", "Валенсии", сборной Нидерландов Куман строил вертикальную игру через фланги. Такой стиль мог бы быть близким для киевского "Динамо", но он не подходит для "Барселоны". Они не играют в то, что их учили с детства.

Этот вопрос петраковщины. У тренера есть свое видение игры от которого он не хочет отступать несмотря на имеющихся игроков и их сильные стороны. В Петракова схема в три защитника, которую он знает совершенно, а другой не видит и не понимает. Игроки стараются выполнять эту схему, но получается у них это хуже, чем привычный с детства футбол. В этом проблема. В Кумана может выйти в других командах. Но с "Барселоной" он был не совместим с самого начала. Тренер не подходит команде и не может меняться.

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На долго Куман задержится в "Барселоне"?

Его отставка - перспектива ближайшего времени. Хотелось, чтобы к матчам с "Динамо" он остался.

Почему президент клуба Жоан Лапорта оставил Кумана летом?

Уважение к персоналии. Куману дали шанс, потому что он легенда "Барселоны", как игрок. Также вопрос денег, которые нужно будет платить после увольнения. Клуб сейчас должен считать каждую копейку. Но главная причина - нет замены.

Кто может заменить Кумана?

Больше всего оптимальная кандидатура Хави. Но он занят работой на Ближнем Востоке. Подошел бы тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес. Не стал бы исключать появление Луиса Энрике, который сейчас возглавляет сборную Испании.

Из ведущих тренеров сейчас свободен Зидан. Возможно его назначение?

Я не исключал появления Зидана. Хотя он тоже тренер другого стиля, но смог бы подстроиться под модель игры каталонцев. Вопрос моральных качеств, потому что работал с "Реалом".

Одним из вариантов называют Андреа Пирло. Как Вы относитесь к этой кандидатуре?

Нет. Он сезон проучится еще и результат будет аналогичным как в "Ювентусе",

Хави, Роберто Мартинес и Луис Энрике - самое оптимальные кандидаты на пост тренера "Барселоны"

Арсен Венгер может стать временным наставником до конца сезона?

Не уверен. "Браселоне" нужна энергетика. Когда ты находится в стрессе, нужны эмоции. Новый тренер должен быть с максимально положительной энергетикой. Вряд ли Венгер может сейчас это дать.

Возвращение после травмы "нового Месси" Ансу Фати сможет помочь выйти и кризиса?

Да. Он добавить скорости и индивидуального класса. Но другим игрокам будет трудно, если Фати станет лидером. В первую очередь Менфису Депаю, который не может быть на второстепенных ролях.

Потеря Месси повлияла на команду?

Нет. Никто не думал, что он там будет играть вечность. Аргентинец не хватает в роли игрока, который будет брать на себя ответственность в решающий момент. Лидера завершения атак у "Барселоны" сейчас нет.

Каковы перспективы команды в этом сезоне?

Еще ничего не потеряно, ни в ЛЧ, ни в чемпионат. Состав довольно сбалансированный. О победе в ЛЧ речь не идет. В чемпионате не упадут ниже четвертого места. Молодые и так в команде хватает.

"Барселона" является соперником "Динамо" в Лиге чемпионов. Команды сыграют между собой в третьем и четвертом туре. Первая игра состоится 20 октября в Испании. За две недели команды проведут матч в Киеве.

17 октября "Барселона" проведет домашний матч чемпионата Испании против "Валенсии". Начало игры в 22:00.

Автор: Сергей Тищенко
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