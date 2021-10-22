Стало известно, кто помирил Петракова и Малиновского

 
Ексклюзивы
1/5
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 225
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 2979
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 693
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3214
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 891
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 477
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 3987
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 864
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 585
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1179
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
Разгромная победа команды Ярмоленко и фиаско россиян: результаты матчей Лиги Европы
Разгромная победа команды Ярмоленко и фиаско россиян: результаты матчей Лиги Европы
Футболистка "Шахтера" забила гол в стиле Роберто Карлоса
Футболистка "Шахтера" забила гол в стиле Роберто Карлоса
Почему "Заря" одержала первую победу в Лиге конференций
Почему "Заря" одержала первую победу в Лиге конференций
Спаситель Роналду и разгром от "Челси": результаты матчей Лиги чемпионов
Спаситель Роналду и разгром от "Челси": результаты матчей Лиги чемпионов
"Бавария" разгромила "Бенфику"
"Бавария" разгромила "Бенфику"
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1215
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 801
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5292
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1422
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1521
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2021
Просмотров: 333
Друг Мажора
З Черкас до Тального приходять два потяги. Перший — об 11:00, другий — о 21:00. З вранішнього я завжди йду пішки. Увечері до поїзда ...
пятница, 22 октября 2021 10:45

Стало известно, кто помирил Петракова и Малиновского

  Комментировать
Стало известно, кто помирил Петракова и Малиновского
Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с 2019 года. Фото: REUTERS

Руководитель Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко стал инициатором примирения тренера сборной Александр Петракова и полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского.

Малиновский получит вызовы на матчи сборной Украины в ноябре, рассказал журналист Игорь Цыганик.

"Малиновского вызовут в сборную. Между ним и Петраков состоялась коммуникация, главным инициатором которой выступил Павелко. Я очень рад, что все закончилось и они таки поговорили между собой. Выяснили отношения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что нужно знать о текущей ситуации для сборной Украины по футболу

Малиновский был готов ехать и на предыдущий сбор. Он достаточно спокойно относился к такому, проблем нет. Он едет доказывать и играть за свою национальную сборную. Если ничего экстраординарного не произойдет, то Малиновский будет в сборной Украины. Использует его Петраков в матчах с Боснией и Болгарией - это уже вопрос к главному тренеру ", - сказал журналист в эфире "Цыганик LIVE".

Руслан Малиновский был одним из лидеров сборной Украины во время работы Андрея Шевченко. После вступления в должность Александра Петракова потерял место в составе, а затем перестал вызываться.

16 ноября сборная Украины сыграет против Боснии в рамках квалификации Кубка мира.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, кто помирил Петракова и Малиновского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
октября

Смертоносный ураган разбил несколько стран

Народного мстителя убил молодой шляхтич

Самое читаемое
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
8
 Просмотров: 12114
Выбрали &quot;Мисс Украина-2021&quot;: самые сексуальные фото победительницы
Выбрали "Мисс Украина-2021": самые сексуальные фото победительницы
14
 Просмотров: 9747
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
Снималась обнаженной и работала стилистом: самые интересные факты об имениннице Ким Кардашьян
13
 Просмотров: 6723
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 6579
Екатерину Кухар и Александра Стоянова в срочном порядке эвакуировали
Екатерину Кухар и Александра Стоянова в срочном порядке эвакуировали
5
 Просмотров: 5895
Спорт
Умер бывший игрок "Динамо" и известный тренер
Умер бывший игрок "Динамо" и известный тренер Просмотров: 288
"Ньюкасл" хочет пригласить экс-тренера "Шахтера"
"Ньюкасл" хочет пригласить экс-тренера "Шахтера" Просмотров: 72
Разгромная победа команды Ярмоленко и фиаско россиян: результаты матчей Лиги Европы
Разгромная победа команды Ярмоленко и фиаско россиян: результаты матчей Лиги Европы
 Просмотров: 468
Футболистка "Шахтера" забила гол в стиле Роберто Карлоса
Футболистка "Шахтера" забила гол в стиле Роберто Карлоса
 Просмотров: 288
Почему "Заря" одержала первую победу в Лиге конференций
Почему "Заря" одержала первую победу в Лиге конференций
 Просмотров: 333
Больше всего комментируют
9
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук
2
Азарова арестовали по делу о государственной измене
1
У Ермака говорят об "ангажированности" на Суспільному, где критикуют власть
1
"Кива ударил первым, а теперь стал потерпевшим" - Майман о конфликте с нардепом
1
Зеленский водил по Черкащине кандидата от "слуг" - "Опора" говорит о админресурсе
Голосов: 264
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть