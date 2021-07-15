Стало известно, кто из игроков сборной Украины подорожал больше всего после Евро

После Евро-2020/21 игрок сборной Украины Александр Зинченко подорожал на € 3 млн.

Transfermarkt обновил стоимость футболистов сборной Украины после Евро.

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Хавбек "Манчестер Сити" Зинченко теперь оценен в € 28 млн.

Форвард "Гента" Роман Яремчук подорожал на €2.5 млн, теперь его стоимость - €17.5 млн.

Защитник "Динамо" Илья Забарный теперь стоит €11 млн, по итогам чемпионата он стал дороже на €5 млн.

Вратарь Георгий Бущан подорожал на €2.5 млн, он оценен в €7.5 млн.



Самым дорогим украинцем по данным Transfermarkt остался Руслан Малиновский, который оценен в €30 млн. Его стоимость после Евро не изменилась.

Сборная Украины на Евро смогла дойти до 1/4 финала турнира, где проиграла Англии.