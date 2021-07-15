Стало известно, кто из игроков сборной Украины подорожал больше всего после Евро

 
Ексклюзивы
1/5
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
Просмотров: 360
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
Просмотров: 234
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Просмотров: 459
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
Просмотров: 450
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1 Просмотров: 567
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1323
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 513
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 567
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
"Украина – конкурент Китая в ЕС": что не учитывает правительство в отношениях с Поднебесной
2 Просмотров: 441
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
Легализация медицинского каннабиса в Украине: нардеп рассказал, кто мешает
1 Просмотров: 972
Фото
Все фото
5
17
3
10
11
Защитник &quot;Динамо&quot; женился на модели: горячие фото избранницы
Защитник "Динамо" женился на модели: горячие фото избранницы
Футболистам с Троещины, которые растрогали исполнением гимна, сделали сюрприз
Футболистам с Троещины, которые растрогали исполнением гимна, сделали сюрприз
Ярмоленко после Евро повез жену в Черногорию
Ярмоленко после Евро повез жену в Черногорию
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Видео
Все видео
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Не Ярмоленко. Назвали лучший гол Евро
Не Ярмоленко. Назвали лучший гол Евро
Гол Шкурина помог "Динамо" победить "Сьон"
Гол Шкурина помог "Динамо" победить "Сьон"
Покащали лучшие удары Уимблдона
Покащали лучшие удары Уимблдона
В ворота "Металлиста" забили фантастический гол
В ворота "Металлиста" забили фантастический гол
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 252
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1323
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 513
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 567
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 342
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2021
Просмотров: 162
Друге дно
четверг, 15 июля 2021 19:57

Стало известно, кто из игроков сборной Украины подорожал больше всего после Евро

  Комментировать
Стало известно, кто из игроков сборной Украины подорожал больше всего после Евро
Александр Зинченко является одним из лидеров сборной Украины. Фото: УАФ

После Евро-2020/21 игрок сборной Украины Александр Зинченко подорожал на € 3 млн.

Transfermarkt обновил стоимость футболистов сборной Украины после Евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто из игроков сборной Украины разочаровал на Евро

Хавбек "Манчестер Сити" Зинченко теперь оценен в € 28 млн.

Форвард "Гента" Роман Яремчук подорожал на €2.5 млн, теперь его стоимость - €17.5 млн.

Защитник "Динамо" Илья Забарный теперь стоит €11 млн, по итогам чемпионата он стал дороже на €5 млн.

Вратарь Георгий Бущан подорожал на €2.5 млн, он оценен в €7.5 млн.


Самым дорогим украинцем по данным Transfermarkt остался Руслан Малиновский, который оценен в €30 млн. Его стоимость после Евро не изменилась.

Сборная Украины на Евро смогла дойти до 1/4 финала турнира, где проиграла Англии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, кто из игроков сборной Украины подорожал больше всего после Евро». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июля

Отец Подервянского имел безупречный вкус и внятный художественный язык

В Украине отмечают День миротворца

Разорвали соглашение с Москвой

Запустили "Большое строительство"

В столице открыли университет

Самое читаемое
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самосельци - впечатляющие фото
Найшли жизни, где ее нет: как в Чернобыльской зоне отчуждения живут самосельци - впечатляющие фото
26
 Просмотров: 13968
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
Гороскоп на 14 июля: кто сумеет вернуть в свою жизнь деньги и успех
 Просмотров: 8766
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
Гороскоп на 15 июля: такого предсказания не ожидал никто
 Просмотров: 6246
&quot;Депутаты показали свой пещерный уровень&quot; - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
 2 Просмотров: 6048
Аномальная жара спадет: назвали дату
Аномальная жара спадет: назвали дату Просмотров: 5706
Спорт
"Динамо" разгромило "Эвиан"
"Динамо" разгромило "Эвиан" Просмотров: 27
Форвард сборной Украины согласовал контакт с "Бенфикой"
Форвард сборной Украины согласовал контакт с "Бенфикой" Просмотров: 180
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
 Просмотров: 261
Команда Ярмоленко хочет приобрести Бущана
Команда Ярмоленко хочет приобрести Бущана Просмотров: 333
"Динамо" хочет подписать звезду сборной Хорватии
"Динамо" хочет подписать звезду сборной Хорватии Просмотров: 360
Больше всего комментируют
43
Увольнение Тупицкого с КСУ: СМИ узнали решение Верховного суда
3
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен
2
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
1
Кандидатом в президенты Аваков быть не может - эксперт
1
КГГА прокомментировала снос здания "Цветы Украины"
Голосов: 723
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть