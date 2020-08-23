Стало известно, когда состоится бой Усик - Чисора

Александр Усик, Эдди Хирн и Деррик Чисора. Фото: REUTERS

Бой между Украинской Александр Усик и британским боксером Дериком Чисорой запланирован на 31 октября.

Сама такую ​​дату назвал один из организаторов боя промоутер Эдди Хирн.

"Мы наметили бой Усик - Чисора на 31 октября, но дата зависит от того, сможем ли мы пустить зрителей на арену и получить какой-то доход от продажи билетов. Или, возможно, нам удастся провести поединок за рубежом и взять комиссию из организаторов. Мы хотим во всем убедиться, ведь это важный бой ", - сказал Хирн в интервью Sky Sports Boxing.

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Бой между Дериком Чисорой и Александр Усик был запланирован на март месяц, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.