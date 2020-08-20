Легенда бокса Де Ла Хойя решил возобновить карьеру

Оскар Де Ла Хойя 11 лет не выходил в ринг. Фото: gettyimages.com

Экс-чемпион мира по боксу 47-летний Оскар Де Ла Хойя решил вернуться на ринг.

В ближайшие недели американский боксер начнет тренировки и поиск потенциального соперника, сообщает ESPN

Де Ла Хойя находится в хорошей физической форме и хочет вернуться в ринг, где будет противостоять лучшим боксерам мира в своей весовой категории.

После завершения карьеры экс-чемпион занимался промоутерством.

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Оскар Де Ла Хойя завершил профессиональные выступления в 2009 году. В его активе медаль Олимпийских игр в Барселоне в категории до 60 кг. После этого перешел в профессиональный бокс. Де Ла Хойя 10 раз становился чемпионом мира в 6 весовых категориях.