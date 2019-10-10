Стало известно, когда сборные Украины и России смогут сыграть футбольный матч

Украинские и российские клубы, а также сборные двух стран продовжуватимусь разводить в официальных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.
Об этом сообщает "24 канал".
Эту тему еще раз прокомментировал президент УЕФА Александр Чеферин.
" УЕФА пока не видит возможности проведения матчей Украина - Россия . Но не исключают возможности, что матч между этими сборными может произойти.
Решение в любом случае принимает УЕФА, но пока не время принимать это ришення.Футбол полон неожиданностей, представьте, если обе команды выйдут в полуфинал или финал Евро-2020. Тогда они точно будут играть между собой в Лондоне ", - заявил Чеферин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Степаненко показал фокус с мячами на тренировке сборной
Сборные Украины и России есть шансы пробиться на Чемпионат Европы 2020 года. Однако обе команды точно не встретятся на групповом этапе. Поэтому Украина не сыграет в российском Санкт-Петербурге, который будет принимать матчи.
Комментарии