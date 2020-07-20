Стало известно, когда "Динамо" стартует в Лиге чемпионов

"Динамо" нужно будет по два раунда квалификации, чтобы пройти в группу Лиги чемпионов. Фото: REUTERS

Свой путь в Лиге чемпионов киевское "Динамо" начнется с 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

В новом сезоне данная стадия будет состоять из одного матча - хозяин поединка (базовые даты - 15/16 сентября) будет определен с помощью жеребьевки, которая пройдет 31 августа, сообщает sport.ua.

Матчи предварительного раунда состоятся 8 и 11 августа, поединки 1-го квалификационного этапа - 18/19 августа, второго - 25/26 августа.

Возможные соперники динамовцев: французский "Ренн", чешская "Виктория Плезень", турецкий "Свивасспор", 2-я команда Хорватии - "Осиек", "Риека", "Локомотива", "Хайдук", австрийский "Рапид" и греческий ПАОК.

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3 последних сезона "Динамо" также начинало выступление в Лиге чемпионов с 3-го квалификационного раунда. Дважды киевляне прекращали свое выступление в самом престижном еврокубке после данной стадии. В сезоне 2018/19 киевлянам удалось пройти "Славию" в 3-м раунде, но подопечные Александра Хацкевича в финальной стадии квалификации проиграли "Аяксу".