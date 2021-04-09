Стало известно, когда будут драться Джошуа - Фьюри

Тайсон Фьюри имеет шанс стать абсолютным чемпионом мира. Фото: Getty Images

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри состоится в июле 2021 года.

Организаторы поединка не хотят, чтобы бой не пересекался с Евро-2020/21 и Олимпиадой, которые состоятся в июне и августе соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что нужно знать о будущем мегапротивостоянии в боксе

"Летом должны состояться большие события. Евро-2020/21, потом Олимпийские игры. Хотелось бы провести бой на Уэмбли, но это вряд ли реально. Поединок планируется на июль, когда закончится чемпионат Европы. Дольше тянуть смысла нет, потому что в августе Олимпиада. Если Игры состоятся, это большое событие, все будут следить, хотя бой Джошуа - Фьюри, я считаю, одно из крупнейших спортивных событий года", - сказал промоутер Эдди Хирн в комментарии Sky Sports

На кону поединка Джошуа - Фьюри будет стоять звание абсолютного чемпиона мира. Победитель впервые в истории получит все 4 чемпионских пояса. По сообщению СМИ, боксеры подписали контракт сразу на 2 поединка. По предварительной информации, бой состоится в Саудовской Аравии.