Фьюри и Джошуа подписали контракт на 2 поединка

1-й бой состоится в июне-июле. Фото: Reuters

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе 31-летний Энтони Джошуа и обладатель пояса WBC 32-летний Тайсон Фьюри подписали контракт на 2 поединка.

Бои состоятся в 2021 году, сообщает ESPN. Соглашение между боксерами содержит право на бой-реванш. Место проведения поединка остается неизвестным. Промоутер Эдди Гирн сообщил, что уже получил 8-9 предложений из разных стран мира по организации боя.

"Я чувствую, что самое сложное позади. Говоря за себя, Энтони и его команду, я знаю, как тяжело мы работали последние несколько месяцев. И я уверен, что этот поединок настолько громкий, что его не сложно продать. Предложения поступали из разных стран Ближнего Востока, Азии, Восточной Европы и Америки. Это будет величайший боксерский поединок и одно из крупнейших спортивных событий в мире", - сказал он.

1-й бой состоится в июне-июле, следующий - в ноябре-декабре. Что касается распределения гонораров, то боксеры получат по 50%. В бою-реванше большую долю получит победитель - 60% на 40%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Промоутер назвал потенциальных соперников Ломаченко

Британский боксер Тайсон Фьюри не сомневается в своей победе над земляком Энтори Джошуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Фьюри обещает быстро победить своего соперника.