Промоутер назвал потенциальных соперников Ломаченко

Украинский боксер Василий Ломаченко может провести бой против Девина Хейни, Райана Гарсии или Оскара Вальдеса.
Промоутер Боб Арум считает, что в Ломаченко достаточно широкий выбор соперников на следующий бой, сообщает BoxingScene.
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"Мы серьезно рассмотрим возможность поединка Ломаченко против Хейни. Это был бы хороший бой. В Ломаченко много хороших соперников на выбор.
Например, Гарсия. А если он хочет опуститься в дивизион ниже, то там есть Вальдес", - сказал Арум
18 октября Василий Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопесу. Судьи отдали единогласно предпочтение американцу
Сейчас Ломаченко восстанавливается от травмы плеча. В 1-й половине 2021 украинец должен провести свой следующий бой.
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