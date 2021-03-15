Промоутер назвал потенциальных соперников Ломаченко

Василий Ломаченко не определился с будущим соперником. Фото: REUTERS

Украинский боксер Василий Ломаченко может провести бой против Девина Хейни, Райана Гарсии или Оскара Вальдеса.

Промоутер Боб Арум считает, что в Ломаченко достаточно широкий выбор соперников на следующий бой, сообщает BoxingScene.

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"Мы серьезно рассмотрим возможность поединка Ломаченко против Хейни. Это был бы хороший бой. В Ломаченко много хороших соперников на выбор.

Например, Гарсия. А если он хочет опуститься в дивизион ниже, то там есть Вальдес", - сказал Арум

18 октября Василий Ломаченко проиграл бой за звание абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопесу. Судьи отдали единогласно предпочтение американцу Сейчас Ломаченко восстанавливается от травмы плеча. В 1-й половине 2021 украинец должен провести свой следующий бой.