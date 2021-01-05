Фьюри обещает быстро побить Джошуа

Тайсон Фьюри не сомневается в своей победе. Фото: Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри не сомневается в своей победе над земляком Энтори Джошуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

Фьюри обещает быстро победить своего соперника.

"Не думаю, что Джошуа такой сильный, как о нем думают. У него есть проблемы с уверенностью в своих силах, а его 2 последних боя не впечатлили. Он не в форме, а вот я в отличной форме.

Все на моей стороне, и я верю, что рано закончу бой. Очень рано. Может, в 1-м или во 2-м раунде. Бой должен состояться", - сказал Фьюри в комментарии BoxingScene.

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Поединок между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри запланирован на 1-ю половину 2021-го.